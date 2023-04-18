Ворожий удар по району ринку в Херсоні: кількість постраждалих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Внаслідок чергового ворожого обстрілу середмістя Херсона загинула одна людина, кількість поранених сягнула 9 осіб, розпочато кримінальне провадження, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"За даними слідства, вранці 18 квітня 2023 року окупанти здійснили черговий обстріл середмістя Херсона, поціливши у місця з найбільш масовими скупченнями людей. Внаслідок цього загинув чоловік. Дев’ять цивільних дістали поранень", - повідомили у прокуратурі.
Деталі
Як вказано, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки та автотранспорт.
Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
Російські окупанти вдарили по району центрального ринку в Херсоні. Раніше було відомо про загиблого та 7 поранених.