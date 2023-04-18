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Ворожий удар по району ринку в Херсоні: кількість постраждалих зросла

Ворожий удар по району ринку в Херсоні: кількість постраждалих зросла

Київ • УНН

 • 450980 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Внаслідок чергового ворожого обстрілу середмістя Херсона загинула одна людина, кількість поранених сягнула 9 осіб, розпочато кримінальне провадження, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Цитата

"За даними слідства, вранці 18 квітня 2023 року окупанти здійснили черговий обстріл середмістя Херсона, поціливши у місця з найбільш масовими скупченнями людей. Внаслідок цього загинув чоловік. Дев’ять цивільних дістали поранень", - повідомили у прокуратурі.

Деталі

Як вказано, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки та автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

Російські окупанти вдарили по району центрального ринку в Херсоні. Раніше було відомо про загиблого та 7 поранених.

Українські Національні Новини

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