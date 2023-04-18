Ворожий удар з артилерії по району ринку в Херсоні: загинула одна людина

Цитата

«Це чергова акція з боку російських окупантів із залякування, тероризування…Зараз 7 людей доставлено в лікарні з пораненнями різного ступеню тяжкості, одна людина загинула на місці», - розповів Плетенчук

Доповнення

Російські окупанти вдарили по району центрального ринку в Херсоні. Раніше було відомо про 6 поранених.