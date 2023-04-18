Ворожий удар з артилерії по району ринку в Херсоні: загинула одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Через ворожий артобстріл по району ринку в Херсоні загинула одна людина. Кількість поранених зросла до 7 людей. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук, передає УНН.
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«Це чергова акція з боку російських окупантів із залякування, тероризування…Зараз 7 людей доставлено в лікарні з пораненнями різного ступеню тяжкості, одна людина загинула на місці», - розповів Плетенчук
Доповнення
Російські окупанти вдарили по району центрального ринку в Херсоні. Раніше було відомо про 6 поранених.