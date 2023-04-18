Вражеский удар из артиллерии по району рынка в Херсоне: погиб один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Из-за вражеского артобстрела по району центрального рынка в Херсоне погиб один человек. Число раненых возросло до 7 человек. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук, передает УНН.
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«Это очередная акция со стороны российских оккупантов по запугиванию, терроризированию… Сейчас 7 человек доставлены в больницы с ранениями разной степени тяжести, один человек погиб на месте», - рассказал Плетенчук.
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Российские оккупанты ударили по району центрального рынка в Херсоне. Ранее было известно о 6 раненых.