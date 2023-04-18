Вражеский удар по району рынка в Херсоне: количество пострадавших выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В результате очередного вражеского обстрела центра Херсона погиб один человек, количество раненых достигло 9 человек, начато уголовное производство, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
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"По данным следствия, утром 18 апреля 2023 года оккупанты осуществили очередной обстрел центра Херсона, попав в места с наиболее массовыми скоплениями людей. В результате погиб мужчина. Девять гражданских получили ранения", - сообщили в прокуратуре.
Детали
Как указано, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома и автотранспорт.
Начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
Российские оккупанты ударили по району центрального рынка в Херсоне. Ранее было известно о погибшем и 7 раненых.