рашисти завдали удару по автобусному парку у Херсоні: в ОВА показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. російська армія завдала удару по автобусному парку у Херсоні, повідомили в Херсонській ОВА і показали наслідки удару, передає УНН.
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За даними ОВА, через обстріл декілька комунальних транспортних засобів – пошкоджено.
"Мирні люди не постраждали", - додали в Херсонській ОВА.
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