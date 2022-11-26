Рашисты нанесли удары по территории Украины более 65 раз - Генштаб

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Враг нанес 11 ракетных, 7 авиационных ударов и совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетные удары получили Купянск и Чугуев Харьковской области; Беленькое в Донецкой области и Камышевахе и Кушугуме Запорожской области.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Слобожанском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелка, Липцы, Старица, Огурцово и Двухлетняя Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет активную оборону, обстрелял из танков и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Купянск, Берестово, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка и Площадка в Луганской области и Ямполевка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Опросное, Водяное, Невельское и Мария Донецкой области.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет активные оборонительные действия. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка, Новополь, Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Волшебное в Запорожье.

В Криворожском и Херсонском направлениях противник осуществляет фортификационное обустройство позиций по береговой линии и в глубине обороны, совершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Непосредственно от вражеского огня пострадали города Очаки и Херсон.

Напомним

Военнослужащие отбили атаки оккупантов в районах 8 населенных пунктов Донецкой области.