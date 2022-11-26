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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31801 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Рашисти завдали ударів на територію України понад 65 разів — Генштаб

Рашисти завдали ударів на територію України понад 65 разів — Генштаб

Київ • УНН

 • 5259121 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Генштаб у ранковому звіті повідомив, що російська окупаційна армія завдала ударів на територію України понад 65 разів, передає УНН.

Деталі

Ворог завдав 11 ракетних, 7 авіаційних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів зазнали Куп’янськ і Чугуїв Харківської області; Біленьке на Донеччині та Комишуваха і Кушугум Запорізької області.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Липці, Стариця, Огірцеве та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде активну оборону, обстріляв із танків та ствольної артилерії райони населених пунктів Куп’янськ, Берестове, Кислівка і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка і Площанка на Луганщині та Ямполівка і Торське Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде активні оборонні дії. Здійснив обстріли з танків і всього спектру артилерії по районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне на Запоріжжі.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник здійснює фортифікаційне облаштування позицій по береговій лінії та в глибині оборони, удосконалює логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Безпосередньо від ворожого вогню постраждали міста Очаків та Херсон.

Нагадаємо

Військовослужбовці відбили атаки окупантів в районах 8 населених пунктів Донецької області.

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