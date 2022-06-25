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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 44724 просмотра

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Рашисты нанесли авиаудары вертолетами Ка-52 и Ми-24 неподалеку от Павловки - Генштаб

Киев • УНН

 • 339323 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Оккупанты нанесли авиационные удары вертолетами Ка-52 и Ми-24 недалеко от Павловки. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

Цитата

"С целью сковывания действий наших войск враг проводил демонстративные действия в направлении населенного пункта Вершина. Также противник нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 и Ми-24 недалеко от Павловки", - говорится в сообщении.

Добавим

Кроме того, как сообщили в Генштабе, после отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское.

Ранее

Мэр Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что город полностью перешел под контроль оккупационных властей. Эвакуация гражданского населения на подконтрольную украинским властям территорию уже невозможна.

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