Рашисты нанесли авиаудары вертолетами Ка-52 и Ми-24 неподалеку от Павловки - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Оккупанты нанесли авиационные удары вертолетами Ка-52 и Ми-24 недалеко от Павловки. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.
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"С целью сковывания действий наших войск враг проводил демонстративные действия в направлении населенного пункта Вершина. Также противник нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 и Ми-24 недалеко от Павловки", - говорится в сообщении.
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Кроме того, как сообщили в Генштабе, после отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское.
Ранее
Мэр Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что город полностью перешел под контроль оккупационных властей. Эвакуация гражданского населения на подконтрольную украинским властям территорию уже невозможна.