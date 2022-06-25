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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Рашисти завдали авіаударів вертольотами Ка-52 та Мі-24 неподалік Павлівки - Генштаб

Рашисти завдали авіаударів вертольотами Ка-52 та Мі-24 неподалік Павлівки - Генштаб

Київ • УНН

 • 339324 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Окупанти завдали авіаційних ударів вертольотами Ка-52 та Мі-24 неподалік Павлівки. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН.

Цитата

"З метою сковування дій наших військ ворог проводив демонстративні дії в напрямку населеного пункту Вершина. Також противник завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 та Мі-24 неподалік Павлівки", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Крім того, як повідомили у Генштабі, після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське.

Раніше

Мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив, що місто повністю перейшло під контроль окупаційної влади. Наразі евакуація цивільного населення на підконтрольну українській владі територію вже неможлива.

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