Рашисти завдали авіаударів вертольотами Ка-52 та Мі-24 неподалік Павлівки - Генштаб

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"З метою сковування дій наших військ ворог проводив демонстративні дії в напрямку населеного пункту Вершина. Також противник завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 та Мі-24 неподалік Павлівки", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, як повідомили у Генштабі, після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське.

Раніше

Мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив, що місто повністю перейшло під контроль окупаційної влади. Наразі евакуація цивільного населення на підконтрольну українській владі територію вже неможлива.