Рашисты захватили институт животноводства "Аскания-Нова" в Херсонской области: открыто дело
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Полиция открыла уголовное производство по захвату военными рф института животноводства "Аскания-Нова" на временно захваченной Херсонской области. О захвате института стало известно во время мониторинга интернет-ресурсов, передает УНН.
Детали
Так называемая "военно-гражданская администрация" при поддержке военных рф и представителей их силовых структур захватили научно-исследовательское учреждение – биосферный заповедник "Аскания-Нова", расположенный в Каховском районе. Цель захватчиков – разграбить институт и обогатиться за счет достижений ученых и исследователей. Большинство научных работников на сотрудничество с оккупантами не согласились.
"На административном здании института военные рф вывесили российский флаг и представили так называемого нового "директора предприятия", - говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.
Как отмечается, институт животноводства "Аскания-Нова" является мощным научно-исследовательским центром юга Украины по проблемам животноводства, где веками выводили новые высокопродуктивные породы сельскохозяйственных животных.
Дополнение
Из-за вторжения россии 900 украинских заповедников находятся в опасности. В общей сложности это 1,2 млн га природоохранных территорий Украины.