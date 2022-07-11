Рашисти захопили інститут тваринництва "Асканія-Нова" на Херсонщині: відкрито справу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо захоплення військовими рф інституту тваринництва "Асканія-Нова" на тимчасово захопленій Херсонщині. Про захоплення інституту стало відомо під час моніторингу інтернет-ресурсів, передає УНН.
Деталі
Так звана "військово-цивільна адміністрація" за підтримки військових рф та представників їх силових структур захопили науково-дослідницьку установу – біосферний заповідник "Асканія-Нова", розташований в Каховському районі. Мета загарбників - розграбувати інститут та збагатитися за рахунок здобутків вчених та дослідників. Більшість наукових працівників на співпрацю з окупантами не зголосилися.
"На адміністративній будівлі інституту військові рф вивісили російський прапор та представили так званого нового "директора підприємства", - ідеться в повідомленні.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
Як зазначається, інститут тваринництва "Асканія-Нова" є потужним науково-дослідним центром півдня України з проблем тваринництва, де століттями виводили нові високопродуктивні породи сільськогосподарських тварин.
Доповнення
Через вторгнення рф 900 українських заповідників перебувають у небезпеці. Загалом це 1,2 млн га природоохоронних територій України.