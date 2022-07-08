Рашисты ночью обстреляли Харьковскую область: один человек пострадал, один - погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли Харьковскую область. В результате ударов один человек погиб, еще один ранен. Об этом говорится в сводке из ОГА за сутки, передает УНН.
Детали
Оккупанты обстреляли регион из РСЗО. По области ночью враг ударил по Циркунам, один человек пострадал, один — погиб.
Раненых в течение суток по области 9 человек: 5 — Харьков, 2 — Чугуевский район, Циркуны — 2 человека. Погибли 4 человека, из низ трое — в Харькове, один — в Циркунах.
Дополнение
За прошедшие сутки в результате ракетного удара рашистов по Немышлянскому району Харькова погибли трое гражданских лиц, еще пять получили ранения.