Рашисти вночі обстріляли Харківщину: одна людина постраждала, одна - загинула

Деталі

Окупанти обстріляли регіон з РСЗВ. По області вночі ворог вдарив по Циркунах, одна людина постраждала, одна — загинула.

Поранених протягом доби по області 9 осіб: 5 — Харків, 2 — Чугуївський район, Циркуни — 2 особи. Загинуло 4 особи, з низ троє — в Харкові, одна — в Циркунах.

Доповнення

Минулої доби внаслідок ракетного удару рашистів по Немишлянському району Харкова загинули троє цивільних осіб, ще п'ять отримали поранення.