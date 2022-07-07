Удар рашистів по Харкову: троє цивільних загинуло, п'ять – поранено

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"За оновленою інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, унаслідок обстрілу Немишлянського району російськими окупантами 3 цивільних загинули, 5 - отримали поранення", - повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо

Як писав УНН, у четвер російські окупанти вдарили по одному з районів Харкова.

Попередньо відомо, що удар зроблений реактивними системами залпового вогню.

Раніше російські окупанти вдарили по школі-інтернату в Харкові.