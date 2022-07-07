Удар рашистів по Харкову: троє цивільних загинуло, п'ять – поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару рашистів по Немишлянському району Харкова загинули троє цивільних осіб, ще п'ять отримали поранення. Про це повідомив у Telegram-каналі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"За оновленою інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, унаслідок обстрілу Немишлянського району російськими окупантами 3 цивільних загинули, 5 - отримали поранення", - повідомив очільник ОВА.
Нагадаємо
Як писав УНН, у четвер російські окупанти вдарили по одному з районів Харкова.
Попередньо відомо, що удар зроблений реактивними системами залпового вогню.
Раніше російські окупанти вдарили по школі-інтернату в Харкові.