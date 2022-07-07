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13:44 • 15092 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 19107 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 32253 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 7627 просмотра

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Удар рашистов по Харькову: трое гражданских погибли, пять – ранены

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КИЕВ. 7 июля. УНН. В результате ракетного удара рашистов по Немышлянскому району Харькова погибли трое гражданских лиц, еще пять получили ранения. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"По обновленной информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела Немышлянского района российскими оккупантами 3 гражданских погибли, 5 - получили ранения", - сообщил глава ОВА.

Напомним

Как писал УНН, в четверг российские оккупанты ударили по одному из районов Харькова.

Предварительно известно, что удар сделан реактивными системами залпового огня.

Ранее российские оккупанты ударили по школе-интернату в Харькове.

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