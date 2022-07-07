Удар рашистов по Харькову: трое гражданских погибли, пять – ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В результате ракетного удара рашистов по Немышлянскому району Харькова погибли трое гражданских лиц, еще пять получили ранения. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"По обновленной информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела Немышлянского района российскими оккупантами 3 гражданских погибли, 5 - получили ранения", - сообщил глава ОВА.
Напомним
Как писал УНН, в четверг российские оккупанты ударили по одному из районов Харькова.
Предварительно известно, что удар сделан реактивными системами залпового огня.
Ранее российские оккупанты ударили по школе-интернату в Харькове.