Рашисти вдарили по одному з районів Харкова, є постраждалі – ОДА

Деталі

Попередньо відомо, що удар зроблений реактивними системами залпового вогню. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину від російських обстрілів постраждали 3 осіб. Інформація оновлюється.

На місцях влучань працюють усі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці.

“Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру”, – наголосив Синєгубов.

Доповнення

Вночі російські окупанти вдарили по школі-інтернату в Харкові.