Рашисти вдарили по одному з районів Харкова, є постраждалі – ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Російські окупанти вдарили по одному з районів Харкова. Попередньо відомо про трьох постраждалих, повідомив у своєму Telegram голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
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Попередньо відомо, що удар зроблений реактивними системами залпового вогню. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину від російських обстрілів постраждали 3 осіб. Інформація оновлюється.
На місцях влучань працюють усі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці.
“Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру”, – наголосив Синєгубов.
Доповнення
Вночі російські окупанти вдарили по школі-інтернату в Харкові.