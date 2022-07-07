Вночі окупанти вдарили по школі-інтернату в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Вночі російські окупанти вдарили по школі-інтернату в Харкові – жертв та постраждалих немає. Про це повідомляє Харківська ОВА, передає УНН.
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"Харків: вночі окупанти вдарили по школі-інтернату в місті. Внаслідок вибухів вибито вікна. Жертв та постраждалих немає", - ідеться у повідомлені.
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У Чугуївському районі Слобожанської тергромади вночі загорілася хвойна підстилка на площі 2 га. За попередніми даними, пожежа сталася після падіння збитої ракети.
Загалом протягом минулої доби одна людина дістала поранення (смт Слатине), двоє загинуло (Харків та Харківський р-н).
Нагадаємо
6 липня повідомили, що внаслідок нічного обстрілу російськими окупантами навчального закладу у Харкові загинув чоловік.