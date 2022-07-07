Вночі окупанти вдарили по школі-інтернату в Харкові

Цитата

"Харків: вночі окупанти вдарили по школі-інтернату в місті. Внаслідок вибухів вибито вікна. Жертв та постраждалих немає", - ідеться у повідомлені.

Додамо

У Чугуївському районі Слобожанської тергромади вночі загорілася хвойна підстилка на площі 2 га. За попередніми даними, пожежа сталася після падіння збитої ракети.

Загалом протягом минулої доби одна людина дістала поранення (смт Слатине), двоє загинуло (Харків та Харківський р-н).

Нагадаємо

6 липня повідомили, що внаслідок нічного обстрілу російськими окупантами навчального закладу у Харкові загинув чоловік.