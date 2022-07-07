Ночью оккупанты ударили по школе-интернату в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Ночью российские оккупанты ударили по школе-интернату в Харькове – жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает УНН.
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"Харьков: ночью оккупанты ударили по школе-интернату в городе. В результате взрывов выбиты окна. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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В Чугуевском районе Слобожанской тергромады ночью загорелась хвойная подстилка на площади 2 га. По предварительным данным, пожар произошел после падения сбитой ракеты.
Всего за прошедшие сутки один человек получил ранения (пгт Слатино), двое погибли (Харьков и Харьковский р-н).
Напомним
6 июля сообщили, что в результате ночного обстрела российскими оккупантами учебного заведения в Харькове погиб мужчина.