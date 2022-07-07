Рашисты ударили по одному из районов Харькова, есть пострадавшие – ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Российские оккупанты ударили по одному из районов Харькова. Предварительно известно о трех пострадавших, сообщил в своем Telegram глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Предварительно известно, что удар нанесен реактивными системами залпового огня. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, на данный момент от российских обстрелов пострадали 3 человека. Информация обновляется.
На местах попаданий работают все профильные службы: спасатели, медики и правоохранители.
“Просим жителей Харькова быть максимально осторожными, без необходимости не находитесь на улицах города. Ведь враг бьет коварно, поражая жилые районы и гражданскую инфраструктуру”, – подчеркнул Синегубов.
Дополнение
Ночью российские оккупанты ударили по школе-интернату в Харькове.