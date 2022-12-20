Рашисты ночью 20 раз обстреляли Никопольский район: повреждены газопроводы и линии электропередач
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах Никопольского района в ночь на 20 декабря. Под вражеским огнем оказались две общины, передает УНН.
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“Трижды обстреляли из тяжелой артиллерии две общины — Мировскую и Покровскую. Выпустили на мирные села не менее 20 снарядов. Повреждены с десяток частных домов и хозяйственных построек, газопроводы и линия электропередач”, — говорится в сообщении.
Как отметил Резниченко, обошлось без жертв среди людей.
Добавим
Генштаб в утренней сводке сообщил, что военные Украины отразили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.