Рашисты ночью 20 раз обстреляли Никопольский район: повреждены газопроводы и линии электропередач

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах Никопольского района в ночь на 20 декабря. Под вражеским огнем оказались две общины, передает УНН.

Цитата

“Трижды обстреляли из тяжелой артиллерии две общины — Мировскую и Покровскую. Выпустили на мирные села не менее 20 снарядов. Повреждены с десяток частных домов и хозяйственных построек, газопроводы и линия электропередач”, — говорится в сообщении.

Как отметил Резниченко, обошлось без жертв среди людей.

Добавим

Генштаб в утренней сводке сообщил, что военные Украины отразили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

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