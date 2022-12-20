Рашисти вночі 20 разів обстріляли Нікопольщину: пошкоджені газопроводи та лінії електропередач
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли Нікопольщини у ніч проти 20 грудня. Під ворожим вогнем опинилися дві громади, передає УНН.
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"Тричі обстріляли з важкої артилерії дві громади - Мирівську та Покровську. Випустили на мирні села щонайменше 20 снарядів. Пошкоджено з десяток приватних будинків та господарських споруд, газопроводи і лінія електропередач", — йдеться у повідомленні.
Як зазначив Резніченко, обійшлося без жертв серед людей.
Додамо
Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що військові України відбили атаки окупантів в районі 10 населених пунктів Луганської та Донецької областей.