Рашисты, склады БК и разная военная техника: военные рекордно уничтожили за день 82 рашиста и более 30 единиц техники

Детали

Ракетно-артиллерийские подразделения, продолжая выполнять огневые задачи, увеличили потери врага за сутки до 82 рашиста и 30 единиц техники, среди которых:

– зенитно-ракетная система С-300;

– 2 танка Т-72;

- 11 гаубиц «Мста-Б»;

- 3 реактивные системы залпового огня “Град” и Ураган»,

– тяжелая огнеметная система «Сонцепек»,

– самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С»,

– самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона-С»;

– 120 мм мобильный миномет, самоходные гаубицы «Акация» и «Мста-С»,

– противотанковая управляемая ракета;

– 6 единиц бронированной техники,

– 3 склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

К тому же в командовании добавили, что переправа, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожена. Окончательные потери врага уточняются.