Рашисты, склады БК и разная военная техника: военные рекордно уничтожили за день 82 рашиста и более 30 единиц техники
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Оперативное командование «Юг» сообщило, что уничтожило 82 рашиста и 30 единиц техники. К тому же уничтожены 3 склада боеприпасов. Об этом информирует УНН.
Детали
Ракетно-артиллерийские подразделения, продолжая выполнять огневые задачи, увеличили потери врага за сутки до 82 рашиста и 30 единиц техники, среди которых:
– зенитно-ракетная система С-300;
– 2 танка Т-72;
- 11 гаубиц «Мста-Б»;
- 3 реактивные системы залпового огня “Град” и Ураган»,
– тяжелая огнеметная система «Сонцепек»,
– самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С»,
– самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона-С»;
– 120 мм мобильный миномет, самоходные гаубицы «Акация» и «Мста-С»,
– противотанковая управляемая ракета;
– 6 единиц бронированной техники,
– 3 склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.
К тому же в командовании добавили, что переправа, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожена. Окончательные потери врага уточняются.