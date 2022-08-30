Рашисти, склади БК, та різна воєнна техніка: військові рекордно знищили за день 82 рашиста та понад 30 одиниць техніки

Деталі

Ракетно-артилерійські підрозділи продовжуючи виконувати вогневі завдання збільшили втрати ворога за добу до 82 рашиста та 30 одиниць техніки, серед яких:

- зенітно-ракетна система С-300;

- 2 танки Т-72;

- 11 гаубиць «Мста-Б»;

- 3 реактивні системи залпового вогню “Град” та Ураган»,

- важка вогнеметна система «Сонцепьок»,

- самохідна артилерійська установка «Гіацинт-С»,

- самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона-С»;

- 120 мм мобільний міномет, самохідні гаубиці «Акація» та «Мста-С»,

- протитанкова керована ракета;

- 6 одиниць броньованої техніки,

- 3 склади боєприпасів в районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

До того ж в командуванні додали, що переправу, яку ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове, знищено. Остаточні втрати ворога уточнюються.