Рашисти, склади БК, та різна воєнна техніка: військові рекордно знищили за день 82 рашиста та понад 30 одиниць техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Оперативне командування «Південь» повідомило, що знищило 82 рашиста та 30 одиниць техніки. До того ж знищено 3 склади боєприпасів. Про це інформує УНН.
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Ракетно-артилерійські підрозділи продовжуючи виконувати вогневі завдання збільшили втрати ворога за добу до 82 рашиста та 30 одиниць техніки, серед яких:
- зенітно-ракетна система С-300;
- 2 танки Т-72;
- 11 гаубиць «Мста-Б»;
- 3 реактивні системи залпового вогню “Град” та Ураган»,
- важка вогнеметна система «Сонцепьок»,
- самохідна артилерійська установка «Гіацинт-С»,
- самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона-С»;
- 120 мм мобільний міномет, самохідні гаубиці «Акація» та «Мста-С»,
- протитанкова керована ракета;
- 6 одиниць броньованої техніки,
- 3 склади боєприпасів в районі Берислава, Високопілля, Антонівки.
До того ж в командуванні додали, що переправу, яку ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове, знищено. Остаточні втрати ворога уточнюються.