Рашисты в течение дня обстреливали Криворожский район - ДОР
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Сегодня в течение дня под вражеский огонь попал Криворожский район. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение председателя ДОР Николая Лукашука.
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"Из ствольной артиллерии оккупанты ударили по приграничным территориям Зеленодольской общины, село Великая Костромка. К счастью, без жертв и без разрушений. Были перебиты линии электроснабжения, сейчас уже все восстановлено", - говорится в сообщении.
Детали
Лукашук отметил, что в Никопольском районе день прошел тихо.
"Призываю жителей района, как и всех жителей области, соблюдать правила безопасности во время сигнала воздушной тревоги", - добавил он.
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