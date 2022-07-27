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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 22315 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 65756 перегляди

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Рашисти протягом дня обстрілювали Криворізький район - ДОР

Рашисти протягом дня обстрілювали Криворізький район - ДОР

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Сьогодні протягом дня під ворожий вогонь потрапив Криворізький район. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення голови ДОР Миколу Лукашука.

Цитата

"Зі ствольної артилерії окупанти вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської громади, село Велика Костромка. На щастя, без жертв і без руйнувань. Були перебиті лінії електропостачання, наразі вже все відновлено", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Лукашук зазначив, що у Нікопольському районі день минув тихо.

"Закликаю мешканців району, як і всіх жителів області, дотримуватися правил безпеки під час сигналу повітряної тривоги", - додав він.

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