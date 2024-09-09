Рашисты привлекают к войне курсантов из военных училищ из-за больших потерь в Херсонской и Запорожской областях - "АТЕШ"
Киев • УНН
Российское командование отправляет курсантов военных училищ на фронт из-за нехватки личного состава. Их привлекают к командованию и участию в штурмах на Херсонском и Запорожском направлениях.
российское военное командование приняло решение задействовать курсантов военных учебных заведений, чтобы покрыть недостаток личного состава на ряде направлений, прежде всего - на Херсонском и Запорожском направлениях. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
Отмечается, что ранее множество подразделений было переброшено для участия в штурмах на Покровском участке фронта и для попытки остановить продвижение украинских сил в Курской области, несмотря на собственные значительные потери убитыми и ранеными, и не успев восстановить численность.
Курсантов отправляют в долгосрочные командировки, где они не только командуют подразделениями на должностях командиров отделений и взводов, но и сами участвуют в штурмах.
Известны случаи таких действий в подразделениях "БАРС". Вместо этого они получают статус участника боевых действий и автоматического закрытия экзаменов за семестр,
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