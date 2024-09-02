Партизаны АТЕШ провели разведку на электротехническом заводе в санкт-петербурге
Киев • УНН
Агент АТЕШ провел разведку на ключевом электротехническом заводе "Магнетон" в Санкт-Петербурге. Завод производит компоненты для военной техники, остановка производства может замедлить ремонт и выпуск вооружений.
Агент партизанского движения "АТЕШ" провел разведку на заводе "магнетон" в санкт-петербурге - ключевом заводе по производству электротехнических компонентов. Об этом сообщается на официальном канале движения "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
Компоненты, которые производятся на заводе, включают трансформаторы, катушки зажигания и электромагниты, необходимые для работы двигателей, систем наведения и управления, а также другой критически важной электроники, применяемой в ракетных комплексах и бронетехнике.
Остановка производства на "магнетоне" может привести к задержкам в ремонте и обслуживание военной техники и замедлит производство новых систем вооружения. К чему мы и стремимся
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