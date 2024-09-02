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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Партизаны АТЕШ провели разведку на электротехническом заводе в санкт-петербурге

Партизаны АТЕШ провели разведку на электротехническом заводе в санкт-петербурге

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 09:30  •  9093 просмотра

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Агент АТЕШ провел разведку на ключевом электротехническом заводе "Магнетон" в Санкт-Петербурге. Завод производит компоненты для военной техники, остановка производства может замедлить ремонт и выпуск вооружений.

Агент партизанского движения "АТЕШ" провел разведку на заводе "магнетон" в санкт-петербурге - ключевом заводе по производству электротехнических компонентов. Об этом сообщается на официальном канале движения "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Компоненты, которые производятся на заводе, включают трансформаторы, катушки зажигания и электромагниты, необходимые для работы двигателей, систем наведения и управления, а также другой критически важной электроники, применяемой в ракетных комплексах и бронетехнике.

Остановка производства на "магнетоне" может привести к задержкам в ремонте и обслуживание военной техники и замедлит производство новых систем вооружения. К чему мы и стремимся

- подчеркнули в АТЕШ.

Напомним

Партизаны из АТЕШ разведали здание и прилегающую территорию управления фсб рф по ростовской области, которое находится в Таганроге.

Оккупанты активно меняют места дислокации логистических пунктов в Крыму - "АТЕШ"30 августа 2024, 09:31 • 20709 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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