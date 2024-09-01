Партизаны разведали управление фсб рф в ростовской области - "АТЕШ"

Партизаны разведали здание и прилегающую территорию управления фсб рф по ростовской области. Оно находится в Таганроге. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Агент "АТЕШ" во время проведения разведывательных действий в Таганроге собрал важную информацию по управлению фсб, - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, сотрудники фсб рф не раз пытались влезть в их работу, создавая их фейковые каналы.

В попытках обмануть нас пишут в личку всем кураторам, а когда мы "раскусываем" их, начинаются угрозы - говорят в "АТЕШ".

Напомним

Движение "АТЕШ" разведало воинскую часть росгвардии в Красноярске, которая направляет бойцов в курскую область. Выявлено, что личный состав готов к саботажу из-за плохого отношения и отсутствия положенных выплат.