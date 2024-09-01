Партизани розвідали управління фсб рф у ростовській області - "АТЕШ"
Київ • УНН
Партизанський рух "АТЕШ" провів розвідку будівлі та території управління фсб рф у таганрозі.
Партизани розвідали будівлю та прилеглу територію управління фсб рф по ростовській області. Воно знаходиться в Таганрозі. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.
Агент "АТЕШ" під час проведення розвідувальних дій у Таганрозі зібрав важливу інформацію щодо управління фсб,
Як зазначають партизани, співробітники фсб рф не раз намагалися влізти в їхню роботу, створюючи їх фейкові канали.
У спробах обдурити нас пишуть у личку всім кураторам, а коли ми "розкушуємо" їх, починаються погрози
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Рух "АТЕШ" розвідав військову частину росгвардії в Красноярську, яка направляє бійців у курську область. Виявлено, що особовий склад готовий до саботажу через погане ставлення та відсутність належних виплат.