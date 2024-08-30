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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты активно меняют места дислокации логистических пунктов в Крыму - "АТЕШ"

Оккупанты активно меняют места дислокации логистических пунктов в Крыму - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 09:31  •  5731 просмотра

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Оккупанты активно меняют места дислокации складов с боеприпасами и горючим в Крыму из-за частых атак. Движение "АТЕШ" отслеживает перемещения и передает информацию Силам обороны Украины.

россияне активно меняют места дислокации логистических пунктов, складов с боеприпасами и горючим во временно оккупированном Крыму. Об этом рассказало подпольное проукраинское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Агент движения сообщает, что российские вооруженные силы продолжают перемещать склады с боеприпасами, топливом и мобильными заправочными станциями из-за частых ударов по ним.

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С этой целью россияне начали строительство дороги возле поселка Тимошовка. Агенты отслеживают все перемещения бензовозов на полуострове и фиксируют новые места хранения.

Мы внимательно следим за передвижениями оккупационных войск и оперативно передаем информацию Силам обороны Украины. Оккупанты не спрячутся!

- подчеркнули партизаны.

Напомним

Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало расположение спецтехники ВС РФ для радиационной и химической защиты в Крыму. Информация о бригаде РХБЗ Черноморского флота передана Силам обороны Украины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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