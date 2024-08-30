Оккупанты активно меняют места дислокации логистических пунктов в Крыму - "АТЕШ"
Киев • УНН
Оккупанты активно меняют места дислокации складов с боеприпасами и горючим в Крыму из-за частых атак. Движение "АТЕШ" отслеживает перемещения и передает информацию Силам обороны Украины.
россияне активно меняют места дислокации логистических пунктов, складов с боеприпасами и горючим во временно оккупированном Крыму. Об этом рассказало подпольное проукраинское движение "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
Агент движения сообщает, что российские вооруженные силы продолжают перемещать склады с боеприпасами, топливом и мобильными заправочными станциями из-за частых ударов по ним.
С этой целью россияне начали строительство дороги возле поселка Тимошовка. Агенты отслеживают все перемещения бензовозов на полуострове и фиксируют новые места хранения.
Мы внимательно следим за передвижениями оккупационных войск и оперативно передаем информацию Силам обороны Украины. Оккупанты не спрячутся!
Напомним
Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало расположение спецтехники ВС РФ для радиационной и химической защиты в Крыму. Информация о бригаде РХБЗ Черноморского флота передана Силам обороны Украины.