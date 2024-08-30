Окупанти активно змінюють місця дислокації логістичних пунктів у Криму - "АТЕШ"

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 57659 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 114730 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 153322 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 124519 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 116000 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116889 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 146124 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75688 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84171 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 182396 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.8 м/с
94 %
748 мм
Очікується, що дощ припиниться через 2 години
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 43248 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 32451 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 30418 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 30104 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 27053 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 153322 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 146124 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 182396 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 519451 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 598335 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7950 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35302 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34791 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36902 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60069 перегляди
Актуальне
Окупанти активно змінюють місця дислокації логістичних пунктів у Криму - "АТЕШ"

Окупанти активно змінюють місця дислокації логістичних пунктів у Криму - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 21473 перегляди

Окупанти активно змінюють місця дислокації складів з боєприпасами та пальним у Криму через часті атаки. Рух "АТЕШ" відстежує переміщення та передає інформацію Силам оборони України.

росіяни активно змінюють місця дислокації логістичних пунктів, складів з боєприпасами та пальним у тимчасово окупованому Криму. Про це розповів підпільний проукраїнський рух "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

Агент руху повідомляє, що російські збройні сили продовжують переміщати склади з боєприпасами, паливом та мобільними заправними станціями через часті удари по них.

Image

З цією метою росіяни розпочали будівництво дороги біля селища Тимашівка. Агенти відстежують усі переміщення бензовозів на півострові та фіксують нові місця зберігання.

Ми уважно стежимо за пересуваннями окупаційних військ та оперативно передаємо інформацію Силам оборони України. Окупанти не сховаються!

- наголосили партизани.

Нагадаємо

Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував розташування спецтехніки ЗС РФ для радіаційного та хімічного захисту в Криму. Інформація про бригаду РХБЗ Чорноморського флоту передана Силам оборони України.

https://unn.ua/news/ahenty-atesh-vyiavyly-spetstekhniku-zs-rf-i-mistsia-stoianky-rkhbz-v-okupovanomu-krymu

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88