Окупанти активно змінюють місця дислокації логістичних пунктів у Криму - "АТЕШ"
Київ • УНН
Окупанти активно змінюють місця дислокації складів з боєприпасами та пальним у Криму через часті атаки. Рух "АТЕШ" відстежує переміщення та передає інформацію Силам оборони України.
росіяни активно змінюють місця дислокації логістичних пунктів, складів з боєприпасами та пальним у тимчасово окупованому Криму. Про це розповів підпільний проукраїнський рух "АТЕШ", пише УНН.
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Агент руху повідомляє, що російські збройні сили продовжують переміщати склади з боєприпасами, паливом та мобільними заправними станціями через часті удари по них.
З цією метою росіяни розпочали будівництво дороги біля селища Тимашівка. Агенти відстежують усі переміщення бензовозів на півострові та фіксують нові місця зберігання.
Ми уважно стежимо за пересуваннями окупаційних військ та оперативно передаємо інформацію Силам оборони України. Окупанти не сховаються!
Нагадаємо
Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував розташування спецтехніки ЗС РФ для радіаційного та хімічного захисту в Криму. Інформація про бригаду РХБЗ Чорноморського флоту передана Силам оборони України.
https://unn.ua/news/ahenty-atesh-vyiavyly-spetstekhniku-zs-rf-i-mistsia-stoianky-rkhbz-v-okupovanomu-krymu