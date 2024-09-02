Партизани АТЕШ провели розвідку на електротехнічному заводі в санкт-петербурзі

Агент партизанського руху "АТЕШ" провів розвідку на заводі "магнетон" у санкт-петербурзі - ключовому заводі з виробництва електротехнічних компонентів. Про це повідомляється на офіційному каналі руху "АТЕШ", пише УНН.

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Компоненти, які виробляють на заводі, включають трансформатори, котушки запалювання та електромагніти, необхідні для роботи двигунів, систем наведення та управління, а також іншої критично важливої електроніки, що застосовується в ракетних комплексах і бронетехніці.

Зупинка виробництва на "магнетоні" може призвести до затримок у ремонті та обслуговуванні військової техніки і сповільнить виробництво нових систем озброєння. До чого ми і прагнемо - підкреслили в АТЕШ.

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