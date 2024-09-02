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Партизани АТЕШ провели розвідку на електротехнічному заводі в санкт-петербурзі

Партизани АТЕШ провели розвідку на електротехнічному заводі в санкт-петербурзі

Київ • УНН

 • 25083 перегляди

Агент АТЕШ провів розвідку на ключовому електротехнічному заводі "магнетон" у санкт-петербурзі. Завод виробляє компоненти для військової техніки, зупинка виробництва може уповільнити ремонт і випуск озброєнь.

Агент партизанського руху "АТЕШ" провів розвідку на заводі "магнетон" у санкт-петербурзі - ключовому заводі з виробництва електротехнічних компонентів. Про це повідомляється на офіційному каналі руху "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

Компоненти, які виробляють на заводі, включають трансформатори, котушки запалювання та електромагніти, необхідні для роботи двигунів, систем наведення та управління, а також іншої критично важливої електроніки, що застосовується в ракетних комплексах і бронетехніці.

Зупинка виробництва на "магнетоні" може призвести до затримок у ремонті та обслуговуванні військової техніки і сповільнить виробництво нових систем озброєння. До чого ми і прагнемо

- підкреслили в АТЕШ.

Нагадаємо

Партизани з АТЕШ розвідали будівлю і прилеглу територію управління фсб рф у ростовській області, яке розташоване в Таганрозі.

Окупанти активно змінюють місця дислокації логістичних пунктів у Криму - "АТЕШ"30.08.2024, 12:31 • 21473 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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