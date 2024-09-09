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Рашисти залучають до війни курсантів з військових училищ через великі втрати в Херсонській та Запорізькій областях - "АТЕШ"

Рашисти залучають до війни курсантів з військових училищ через великі втрати в Херсонській та Запорізькій областях - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 23507 перегляди

Російське командування відправляє курсантів військових училищ на фронт через нестачу особового складу. Їх залучають до командування та участі в штурмах на Херсонському та Запорізькому напрямках.

російське військове командування ухвалило рішення задіяти курсантів військових навчальних закладів, щоб покрити нестачу особового складу на низці напрямків, насамперед - на Херсонському та Запорізькому напрямках. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

Зазначається, що раніше безліч підрозділів було перекинуто для участі у штурмах на Покровській ділянці фронту та для спроби зупинити просування українських сил у Курській області, незважаючи на власні значні втрати вбитими та пораненими, та не встигнувши відновити чисельність.

Курсантів відправляють у довгострокові відрядження, де вони не лише командують підрозділами на посадах командирів відділень та взводів, а й самі беруть участь у штурмах.

Відомі випадки таких дій у підрозділах "БАРС". Натомість вони набувають статусу учасника бойових дій та автоматичного закриття іспитів за семестр,

- додали в "АТЕШ".

Партизани АТЕШ провели розвідку на електротехнічному заводі в санкт-петербурзі02.09.24, 12:30 • 25083 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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