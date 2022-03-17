Рашисты обстреляли сотрудников СБУ во время разбора завалов Мариупольского драматического театра

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"Мало того, что русские сбросили две сверхмощные бомбы на помещение, в котором прятались гражданские, они еще и не позволяют оказывать помощь людям, которые оказались под завалами", - говорится в сообщении.

Защитники города опубликовали кадры обстрела театра.

Что было раньше

Вчера российские захватчики сбросили бомбу на Драматический театр в Мариуполе, где прятались сотни людей.

Уже более недели не прекращаются бои в город е— оно в окружении, уничтожены целые жилые кварталы, детская больница, торговый центр. Обстрелы продолжаются и днем, и ночью в городе нет воды, пищи, света, тепла и связи.

15 марта из Мариуполя по гуманитарному коридору выехали примерно 20 тысяч человек. За 16 марта из Мариуполя в Запорожье прибыли 4 329 человек. Всего же в городе проживают 300 тысяч человек.