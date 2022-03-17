Рашисти обстріляли співробітників СБУ під час розбору завалів Маріупольського драматичного театру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Співробітники СБУ, здійснивши спробу дістати громадян з-під завалів зруйнованого окупантами Маріупольського драматичного театру потрапили під ворожий обстріл. Про це повідомляє полк "Азов", передає УНН.
Цитата
"Мало того, що росіяни зкинули дві надпотужні бомби на приміщення, в якому ховалися цивільні, вони ще й не дозволяють надавати допомогу людям, які опинилися під завалами", - йдеться в повідомленні.
Захисники міста опублікували кадри обстрілу театру.
Що було раніше
Вчора російські загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей.
Уже понад тиждень не припиняються бої в місті — воно в оточенні, знищені цілі житлові квартали, дитяча лікарня, торговий центр. Обстріли тривають і вдень, і вночі. У місті немає води, їжі, світла, тепла та зв'язку.
15 березня із Маріуполя гуманітарним коридором виїхали приблизно 20 тисяч людей. За 16 березня з Маріуполя до Запоріжжя прибули 4 329 людей. Загалом же в місті проживають 300 тисяч людей.