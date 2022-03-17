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Окупанти у Маріуполі зруйнували 80% житлової інфраструктури: понад 350 тисяч людей ховаються у підвалах

Окупанти у Маріуполі зруйнували 80% житлової інфраструктури: понад 350 тисяч людей ховаються у підвалах

Київ • УНН

 • 123936 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. У Маріуполі рашисти зруйнували близько 80% житлового фонду міста. Понад 350 тисяч місцевих жителів продовжують ховатися у підвалах та бомбосховищах, повідомляє УНН з посиланням на Маріупольську міську раду.

Деталі

Місто в блокаді знаходиться вже 16 діб. Більше 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупаційних військ. У середньому на добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб. Руйнування колосальні, за попередньою оцінкою близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% - не підлягає відновленню.

Збройні сили України продовжують героїчно тримати оборону Маріуполя і відбивати атаки ворога, що перевершує за чисельністю. Бої йдуть вже на околицях міста. Але українські захисники самовіддано борються за кожну вулицю.

За останні дві доби маріупольці почали виїжджати на особистому транспорті з міста у бік Бердянська та потім на Запоріжжя. Загалом близько 6500 легкових машин вирвалися з облогового Маріуполя. Частина людей вже дісталася Запоріжжя, де вони отримали необхідну першу допомогу в центрах підтримки. Всього з Маріуполя виїхало на власному транспорті близько 30 тисяч людей.

Додамо

Вчора російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр. Там у цей час переховувалися люди. За оцінками, йдеться про близько тисячу цивільних маріупольців. Багато маріупольців ховалися в театрі з маленькими дітьми.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що завдавши цілеспрямованого бомбового удару по місцю масового скупчення цивільних людей, росія скоїла черговий воєнний злочин. Українські дипломати докладуть максимальних зусиль, аби кожна особа, причетна до цього та сотень інших злочинів проти українців, була покарана, наголосили у МЗС.

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