Оккупанты в Мариуполе разрушили 80% жилой инфраструктуры: более 350 тысяч людей прячутся в подвалах

Детали

Город в блокаде находится уже 16 суток. Более 350 тысяч мариупольцев продолжают прятаться в убежищах и подвалах от непрекращающегося обстрела со стороны российских оккупационных войск. В среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб. Разрушения колоссальные, по предварительной оценке около 80% жилого фонда города разрушено, из них почти 30% - не подлежит восстановлению.

Вооруженные Силы Украины продолжают героически держать оборону Мариуполя и отражать атаки врага, превосходящего по численности. Бои идут уже на окраинах города. Но украинские защитники самоотверженно борются за каждую улицу.

За последние двое суток мариупольцы начали выезжать на личном транспорте из города в сторону Бердянска и потом на Запорожье. Всего около 6500 легковых машин вырвались из осадного Мариуполя. Часть людей уже добралась до Запорожья, где они получили необходимую первую помощь в центрах поддержки. Всего из Мариуполя выехало на собственном транспорте около 30 тысяч человек.

Добавим

Вчера российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр. Там в это время скрывались люди. По оценкам, речь идет об около тысячи гражданских мариупольцев. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что нанеся целенаправленного бомбовый удар по месту массового скопления гражданских людей, россия совершила очередное военное преступление. Украинские дипломаты приложат максимальные усилия, чтобы каждое лицо, причастное к этому и сотням других преступлений против украинцев, было наказано, отметили в МИД.