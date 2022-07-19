Рашисты обстреляли Снегиревку: погибли 4 гражданских

Детали

В Снегиревке оккупанты расстреляли из миномета дом на окраине, пытаясь обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

Цитата

"Примечательно, что съемочная группа пропагандистского СМИ появилась на месте событий просто мгновенно по факту. А вот подразделения ВСУ находятся оттуда слишком далеко для попадания минометом. Но ради картинки рашисты убили 4 мирных жителей", - говорится в сообщении.

Напомним

Рашисты выпустили по Одесской области семь крылатых ракет типа "Калибр".