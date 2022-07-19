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Рашисты обстреляли Снегиревку: погибли 4 гражданских

Рашисты обстреляли Снегиревку: погибли 4 гражданских

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что рашисты обстреляли Снигиревку, где погибли 4 гражданских, передает УНН.

Детали

В Снегиревке оккупанты расстреляли из миномета дом на окраине, пытаясь обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

Цитата

"Примечательно, что съемочная группа пропагандистского СМИ появилась на месте событий просто мгновенно по факту. А вот подразделения ВСУ находятся оттуда слишком далеко для попадания минометом. Но ради картинки рашисты убили 4 мирных жителей", - говорится в сообщении.

Напомним

Рашисты выпустили по Одесской области семь крылатых ракет типа "Калибр".

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