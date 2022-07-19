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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 22087 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 65472 перегляди

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Рашисти обстріляли Снігурівку: загинуло 4 цивільних

Рашисти обстріляли Снігурівку: загинуло 4 цивільних

Київ • УНН

 • 134192 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що рашисти обстріляли Снігурівку, де загинуло 4 цивільних, передає УНН.

Деталі

У Снігурівці окупанти розстріляли з міномету будинок на околиці, намагаючись звинуватити в цьому Збройна Сили України.

Цитата

"Примітно, що знімальна група пропагандистського ЗМІ з’явилась на місці подій просто миттєво за фактом. А ось підрозділи ЗСУ перебувають звідти надто далеко задля влучання мінометом. Але заради картинки рашисти вбили 4 мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Рашисти випустили по Одеській області сім крилатих ракет типу "Калібр".

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