Рашисти обстріляли Снігурівку: загинуло 4 цивільних

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У Снігурівці окупанти розстріляли з міномету будинок на околиці, намагаючись звинуватити в цьому Збройна Сили України.

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"Примітно, що знімальна група пропагандистського ЗМІ з’явилась на місці подій просто миттєво за фактом. А ось підрозділи ЗСУ перебувають звідти надто далеко задля влучання мінометом. Але заради картинки рашисти вбили 4 мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Рашисти випустили по Одеській області сім крилатих ракет типу "Калібр".