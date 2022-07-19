Рашисти обстріляли Снігурівку: загинуло 4 цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що рашисти обстріляли Снігурівку, де загинуло 4 цивільних, передає УНН.
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У Снігурівці окупанти розстріляли з міномету будинок на околиці, намагаючись звинуватити в цьому Збройна Сили України.
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"Примітно, що знімальна група пропагандистського ЗМІ з’явилась на місці подій просто миттєво за фактом. А ось підрозділи ЗСУ перебувають звідти надто далеко задля влучання мінометом. Але заради картинки рашисти вбили 4 мирних жителів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Рашисти випустили по Одеській області сім крилатих ракет типу "Калібр".