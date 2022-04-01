Оккупанты обстреляли авто полицейских, которые везли гуманитарную помощь в Марьинку

Детали

Как отметили, оккупанты обстреляли маршрут, по которому двигались сотрудники полиции. Несмотря на это, оперативники успели передать жителям часть продуктовых наборов.

Гуманитарную помощь собрали неравнодушные граждане. Полицейские везли марьинцам крупы, хлеб, мясные, рыбные и овощные консервы. Часть продуктов успели раздать. А на пути к следующему адресу враг нанес минометный удар по тому месту, где находились правоохранители. Пострадавших нет.

Российские войска прервали гуманитарную миссию, оставив жителей Марьинки без еды. Однако полицейские из отдела полиции города Курахово ищут новые способы помощи своим землякам.

Добавим

30 марта российские оккупанты обстреляли автомобиль студентки второго курса НПУ имени М. П. Драгоманова, которая везла гуманитарную помощь в Чернигов.



