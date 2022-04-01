Окупанти обстріляли авто поліцейських, які везли гуманітарну допомогу до Мар’їнки

Деталі

Як зазначили, окупанти обстріляли маршрут, яким рухалися співробітники поліції. Попри це, оперативники встигли передати мешканцям частину продуктових наборів.

Гуманітарну допомогу зібрали небайдужі громадяни. Поліцейські везли мар’їнцям крупи, хліб, м’ясні, рибні та овочеві консерви. Частину продуктів встигли роздати. А на шляху до наступної адреси ворог наніс мінометний удар по тому місцю, де перебували правоохоронці. Постраждалих немає.

Російські війська перервали гуманітарну місію, залишивши жителів Мар’їнки без їжі. Проте поліцейські з відділу поліції міста Курахове шукають нові способи допомоги своїм землякам.

Додамо

30 березня російські окупанти обстріляли автомобіль студентки другого курсу НПУ імені М.П. Драгоманова, яка везла гуманітарну допомогу у Чернігів.



