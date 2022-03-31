У Чернігові окупанти розстріляли авто другокурсниці, яка везла гуманітарну допомогу: дівчина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли автомобіль студентки другого курсу НПУ імені М.П. Драгоманова, яка везла гуманітарну допомогу в Чернігів. Про це інформує адміністрація університету на Facebook, пише УНН.
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“Загинула студентка 2 курсу факультету спеціальної та інклюзивної освіти Тагірова Анастасія. 30 березня 2022 року, коли вона везла гуманітарну допомогу в Чернігів, її авто обстріляли на переправі перед виїздом в місто”, – йдеться в повідомленні.
Колектив університету глибоко сумує та співчуває рідним і близьким дівчині.
Додамо
З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну загинуло вже 148 дітей, ще 232 - поранені.