У Чернігові окупанти розстріляли авто другокурсниці, яка везла гуманітарну допомогу: дівчина загинула

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“Загинула студентка 2 курсу факультету спеціальної та інклюзивної освіти Тагірова Анастасія. 30 березня 2022 року, коли вона везла гуманітарну допомогу в Чернігів, її авто обстріляли на переправі перед виїздом в місто”, – йдеться в повідомленні.

Колектив університету глибоко сумує та співчуває рідним і близьким дівчині.

Додамо

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну загинуло вже 148 дітей, ще 232 - поранені.