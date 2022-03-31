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В Чернигове оккупанты расстреляли авто второкурсницы, которая везла гуманитарную помощь: девушка погибла

Киев • УНН

 • 388784 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Российские оккупанты обстреляли автомобиль студентки второго курса НПУ имени М. П. Драгоманова, которая везла гуманитарную помощь в Чернигов. Об этом информирует администрация университета на Facebook, пишет УНН.

В Чернигове оккупанты расстреляли авто второкурсницы, которая везла гуманитарную помощь: девушка погибла

Цитата

“Погибла студентка 2 курса факультета специального и инклюзивного образования Тагирова Анастасия. 30 марта 2022 года, когда она везла гуманитарную помощь в Чернигов, ее авто обстреляли на переправе перед выездом в город”, - говорится в сообщении.

Коллектив университета глубоко скорбит и сочувствует родным и близким девушке.

Добавим

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину погибло уже 148 детей, еще 232 - ранены.

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