В Чернигове оккупанты расстреляли авто второкурсницы, которая везла гуманитарную помощь: девушка погибла

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“Погибла студентка 2 курса факультета специального и инклюзивного образования Тагирова Анастасия. 30 марта 2022 года, когда она везла гуманитарную помощь в Чернигов, ее авто обстреляли на переправе перед выездом в город”, - говорится в сообщении.

Коллектив университета глубоко скорбит и сочувствует родным и близким девушке.

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С начала полномасштабного вторжения рф в Украину погибло уже 148 детей, еще 232 - ранены.