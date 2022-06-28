"Рапорты все начали писать поголовно": в рф массово увольняются силовики из-за страха попасть на войну в Украину - перехват разведки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехваченный разговор между российским оккупантом и отцом, в котором второй рассказал, что в России правоохранители стали массово писать рапорты на увольнение. Силовики не хотят попасть на войну в Украину, даже боятся этого, передает УНН.
Детали
В перехваченном разговоре отец российского оккупанта жалуется на нехватку кадров для силовых структур. Из-за страха попасть на войну в Украину сотрудники ОМОН и СОБР массово подают рапорты на увольнение: "омона не хватает. собра не хватает. Рапорты все начали писать поголовно на увольнение".
Напомним
Ранним утром 24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало разговор, в котором российский оккупант жалуется своей матери на большие потери и просит ее искать военного юриста, чтобы бежать из Украины.
Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнародовало перехваченный разговор, в котором отец призывает сына-оккупанта не продлевать контракт с армией рф. Отец объясняет своему сыну-оккупанту, как скорее вернуться домой: "Если снова начнут уговаривать. Там просто ребята звонили им. Говорили, что полк расформировали. Посадили многих. Кого в комендатуру, кого в прокуратуру. Не верьте этим сказкам вообще "Садите" говори и все".