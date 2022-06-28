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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 21539 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"Рапорти всі почали писати поголовно": у рф масово звільняються силовики через страх потрапити на війну в Україну

"Рапорти всі почали писати поголовно": у рф масово звільняються силовики через страх потрапити на війну в Україну

Київ • УНН

 • 99226 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплену розмову між російським окупантом та батьком, в якій другий розповів, що в росії правоохоронці стали масово писати рапорти на звільнення. Силовики не хочуть потрапити на війну в Україну, навіть бояться цього, передає УНН.

Деталі

У перехопленній розмові батько російського окупанта скаржиться на брак кадрів для силових структур. Через страх потрапити на війну в Україну співробітники ОМОН і СОБР масово подають рапорти на звільнення: “омона не вистачає. собра не вистачає. Рапорти всі почали писати поголовно на звільнення”.

Нагадаємо

Рано вранці 24 лютого росія почала відкриту повномасштабну війну на території України. російські військові цинічно обстрілюють житлові будинки, лікарні, школи та дитсадки. Весь світ солідарний з Україною в боротьбі з російською агресією.

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило розмову, в якій російський окупант скаржиться своїй матері на великі втрати та просить її шукати військового юриста, щоб втекти з України.

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України оприлюднило перехоплену розмову, в якій батько закликає сина-окупанта не продовжувати контракт з армією рф. Батько пояснює своєму сину-окупанту, як швидше повернутися додому: “Якщо знову почнуть вмовляти. Там просто хлопці... дзвонили їм. Казали, що 109 полк розформували. Посадили багатьох. Кого в комендатуру, кого в прокуратуру. Не вірте цим казкам взагалі. „Саджайте“ кажи і все”.

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