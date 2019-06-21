Утро пятницы: в столице осложнения движения транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. По состоянию на 8:18 на дорогах Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, многочисленные пробки наблюдаются на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улицах Михаила Грушевского, Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Большой Васильковской, на бульваре Тараса Шевченко, проспектах Леся Курбаса и Валерия Лобановского, Набережном шоссе.
Водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Вадима Гетьмана и Александра Довженко.
Достаточно медленно автомобили движутся на Большой окружной дороге, проспекте Голосеевском, бульваре Леси Украинки, Владимирском спуске, улицах Саксаганского, Жилянской, Набережно-Крещатицкой, Короленковской.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина, улице Братиславской, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.
Движение на Дарницком, Южном, Патона, Северном мостах затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, следующая рабочая неделя начнется с кратковременных дождей, которые пройдут практически по всей Украине.