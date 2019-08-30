Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. По состоянию на 8:20 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса и на ул. Семьи Сосниных, Вячеслава Черновола, Васильковской. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского, Степана Бандеры, Голосеевского, ул. Богатырской.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана.
Кроме того, затруднено движение Воздухофлотский проспект, бульваром Тараса Шевченко, улицами Саксаганского и Жилянской, улицами Юрия Ильенко, Машиностроительной, Гарматной, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.
Движение на мостах - Дарницком, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту движение затруднено в обе стороны. Мостом Метро можно проехать свободно.
Напомним, 30 августа в Украине преимущественно без осадков.