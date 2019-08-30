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Ранок п'ятниці: у Києві ускладнення руху транспорту

Ранок п'ятниці: у Києві ускладнення руху транспорту

Київ • УНН

 • 14845 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Станом на 8:20 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Стоїть у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Леся Курбаса та на вул. Сім’ї Сосніних, В’ячеслава Чорновола, Васильківській. Рух ускладнено проспектом Валерія Лобановського, Степана Бандери, Голосіївським, вул. Богатирською.

Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Олександра Довженка, Вадима Гетьмана.

Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, бульваром Тараса Шевченка, вулицями Саксаганського та Жилянською, вулицями Юрія Іллєнка, Машинобудівній, Гарматній, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською.

На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна.

Рух на мостах — Дарницькому, Північному, Патона — ускладнено в напрямку правого берега. На Південному мосту рух ускладнено в обидві сторони. Мостом Метро можна проїхати вільно.

Нагадаємо, 30 серпня в Україні переважно без опадів.

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