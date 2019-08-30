Сьогодні в Україні переважно без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Україні у п'ятницю, 30 серпня, очікується погода переважно без опадів, дощі можливі на заході. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Без опадів, лише вдень на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с.
Температура повітря 30-31 серпня вночі 9-14°, у західних областях та на узбережжі морів 14-19°, 30 серпня на Чернігівщині, Сумщині й Луганщині місцями 6-8°; вдень 25-30°, на Закарпатті до 33°.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на День знань.