Сегодня в Украине преимущественно без осадков

"Без осадков, лишь днем на крайнем западе страны местами кратковременный дождь, гроза", - указали синоптики.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 30-31 августа ночью 9-14°, в западных областях и на побережье морей 14-19°, 30 августа в Черниговской, Сумской и Луганской областях местами 6-8°; днем 25-30°, на Закарпатье до 33°.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на День знаний.